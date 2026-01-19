تعرف على أسعار جي إيه سي الجديدة بعد التخفيض ‏

أعلن الوكيل الحصري لعلامة جي إيه سي‏ GAC في السوق المصري، عن تطبيق قائمة أسعار جديدة ومحدثة على طرازي GS3 Emzoom وGS4 MAX موديلات 2026، بتخقيضات تصل إلى 135 ألف جنيه لبعض الفئات.

وأكد جميل موتورز أن التحديثات السعرية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم المستهلك المصري، عبر إتاحة سيارات تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الحديثة، والتصميم العصري، مع الحفاظ على مستويات اعتمادية مرتفعة، خاصة بعد النجاح الذي حققته سياسات إعادة التسعير السابقة لبعض طرازات العلامة.

وتعتمد GS3 Emzoom على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 177 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 270 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض WDCT من 7 سرعات، ونظام جر أمامي، مع متوسط استهلاك وقود اقتصادي يقدر بنحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتضم السيارة باقة واسعة من التجهيزات تشمل شاشة لمس مركزية قياس 10.25 بوصة، كاميرات رؤية محيطية 360 درجة، شاحن هواتف لاسلكي، باب خلفي كهربائي، وفتحة سقف بانورامية. وتنفرد فئة R-Style بتجهيزات رياضية إضافية مثل عجلات 19 بوصة ولمسات تصميم خارجية وداخلية تعزز الطابع الديناميكي.

وبحسب الأسعار الجديدة، تتوافر ‏GAC GS3 Emzoom‏ موديل 2026 بأربع فئات ‏تجهيز، حيث يبدأ سعر فئة ‏Comfort‏ من 920 ألف جنيه، بينما تُطرح فئة ‏Elegance‏ بسعر 1,029,000 جنيه، وتصل فئة ‏Premium‏ إلى 1,099,000 ‏جنيه، في حين تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا ‏R-Style‏ بسعر 1,199,000 جنيه. ‏

أما GS4 MAX، فتُقدم كسيارة SUV عائلية ، بمحرك 1.5 لتر بقوة 174 حصانًا وعزم 270 نيوتن.متر، وناقل حركة WDCT من 7 سرعات، مع قاعدة عجلات بطول 2750 مم توفر مساحة داخلية مميزة، وتشمل تجهيزاتها شاشة عدادات رقمية 7 بوصات، شاشة ترفيه 10.1 بوصة، مقاعد أمامية بخاصية التسخين، شاحن لاسلكي بقوة 50 وات، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة، إلى جانب حزمة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة ومساعدات السائق ADAS.

كما شملت التحديثات طراز ‏GS4 MAX‏ موديل 2026، والذي يُقدم في السوق ‏‏المصري بفئة واحدة كاملة التجهيز بسعر 1,249,000 جنيه.‏