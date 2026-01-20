قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عادل يكشف ملامح ميركاتو الاتحاد السكندري الشتوي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رباب الهواري

تحدث إسلام عادل، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن كواليس فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وخطط زعيم الثغر لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدًا أن الإدارة تسعى لتلبية احتياجات الجهاز الفني من أجل المنافسة بقوة في الفترة المقبلة.

الصفقات الجديدة تبشر بالخير

أكد إسلام عادل أن الصفقات التي أبرمها الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الشتوي شاركت بالفعل مع الفريق في مواجهة حرس الحدود، وظهرت بمستوى مميز نال إشادة الجهاز الفني. وأوضح أن الأداء الجيد للوافدين الجدد يمنح الجميع ثقة كبيرة في قدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة خلال المرحلة القادمة من الموسم.

ضم أفشة يفتح الباب أمام صفقات كبري

وأشار مدير الكرة إلى أن التعاقد مع محمد مجدي “أفشة” كان له تأثير إيجابي كبير على صورة النادي في سوق الانتقالات، موضحًا أن وجود لاعب بحجمه وتاريخه يسهل مهمة استقطاب لاعبين كبار، ويعزز من طموحات الفريق في التعاقد مع أسماء مميزة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

أكثر من مهاجم على رادار زعيم الثغر

كشف إسلام عادل أن إدارة الاتحاد السكندري تضع تدعيم الخط الهجومي على رأس أولوياتها، حيث يوجد أكثر من مهاجم مرشح للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي، من بينهم ناصر منسي لاعب الزمالك. وأكد أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الزمالك حتى الآن، لكنه يظل أحد الأسماء المطروحة.

خيارات محلية وأجنبية مطروحة

أوضح عادل أن الاتحاد قد يتجه للتعاقد مع مهاجم أجنبي في حال لم تكتمل المفاوضات مع اللاعبين المحليين، مؤكدًا أن اسم أحمد حمدي قد يُطرح ضمن الخيارات المتاحة، كما شدد على أن محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب كبير، ولم يتم استبعاده بشكل نهائي من الحسابات.

تحدٍ صعب أمام سيراميكا

واختتم إسلام عادل تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مباراة سيراميكا المقبلة في الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد لها بكل قوة، بهدف تحقيق الفوز وتقديم أداء يليق بتاريخ ومكانة زعيم الثغر بين كبار الكرة المصرية


 

الاتحاد السكندرى اخبار الاتحاد صفقات الاتحاد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

خلال أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش جهود أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

مجلس محامي سوهاج

النائب أحمد الشريف نقيبا لمحامي سوهاج.. و١٣ عضوا بالمجلس

الحملة

غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير حكومية "خاصة" في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد