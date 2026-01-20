إسلام عادل يكشف ملامح ميركاتو الاتحاد السكندري الشتوي

تحدث إسلام عادل، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن كواليس فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وخطط زعيم الثغر لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدًا أن الإدارة تسعى لتلبية احتياجات الجهاز الفني من أجل المنافسة بقوة في الفترة المقبلة.

الصفقات الجديدة تبشر بالخير

أكد إسلام عادل أن الصفقات التي أبرمها الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الشتوي شاركت بالفعل مع الفريق في مواجهة حرس الحدود، وظهرت بمستوى مميز نال إشادة الجهاز الفني. وأوضح أن الأداء الجيد للوافدين الجدد يمنح الجميع ثقة كبيرة في قدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة خلال المرحلة القادمة من الموسم.

ضم أفشة يفتح الباب أمام صفقات كبري

وأشار مدير الكرة إلى أن التعاقد مع محمد مجدي “أفشة” كان له تأثير إيجابي كبير على صورة النادي في سوق الانتقالات، موضحًا أن وجود لاعب بحجمه وتاريخه يسهل مهمة استقطاب لاعبين كبار، ويعزز من طموحات الفريق في التعاقد مع أسماء مميزة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

أكثر من مهاجم على رادار زعيم الثغر

كشف إسلام عادل أن إدارة الاتحاد السكندري تضع تدعيم الخط الهجومي على رأس أولوياتها، حيث يوجد أكثر من مهاجم مرشح للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي، من بينهم ناصر منسي لاعب الزمالك. وأكد أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الزمالك حتى الآن، لكنه يظل أحد الأسماء المطروحة.

خيارات محلية وأجنبية مطروحة

أوضح عادل أن الاتحاد قد يتجه للتعاقد مع مهاجم أجنبي في حال لم تكتمل المفاوضات مع اللاعبين المحليين، مؤكدًا أن اسم أحمد حمدي قد يُطرح ضمن الخيارات المتاحة، كما شدد على أن محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب كبير، ولم يتم استبعاده بشكل نهائي من الحسابات.

تحدٍ صعب أمام سيراميكا

واختتم إسلام عادل تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مباراة سيراميكا المقبلة في الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد لها بكل قوة، بهدف تحقيق الفوز وتقديم أداء يليق بتاريخ ومكانة زعيم الثغر بين كبار الكرة المصرية



