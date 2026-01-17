التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الاتحاد السكندري وحرس الحدود، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الثالث في مجموعته، بينما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة الثانية ليحتل المركز الأخير.

تشكيل الاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفي مدرب فريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: ابو اليادي، عبدالغني محمد، يسري وحيد، عبدالرحمن جودة.

الوسط: سيفوري ايزاك، دونجا، محمد توني.

الهجوم: كريم الديب، أفشة، جون ايبوكا

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: كواسي إيسو - مؤمن عوض - إسلام أبو سليمة

خط الوسط: يوسف مرعي - محمد أشرف روقا - أحمد الشيخ - فوزي الحناوي

خط الهجوم: محمد حسن - محمد حمدي - عمرو جمال