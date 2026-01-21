قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 : أنجز مهامك المهنية

برج الجوزاء
برج الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

أنجز مهامك المهنية وحقق تطلعات شريك حياتك اليوم، كما سيكون وضعك المالي والصحي جيدًا...

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا

سيجد الرجال العزاب شريكًا جديدًا في النصف الثاني من اليوم، أما المتزوجون، فعليهم الحذر من التورط في علاقات عاطفية في مكان العمل، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على حياتهم الأسرية.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي مُحدد، على أن يتكون معظمه من الخضراوات والفواكه يُمكن لمن لديهم موعد لعملية جراحية اليوم الالتزام بجدولهم.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

 إذا كنت ترغب في تغيير وظيفتك، فاختر النصف الثاني من يومك لإنجاز البحث وتحديث ملفك الشخصي على مواقع التوظيف سيشعر العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات بخيبة أمل، لأن العميل سيرغب في إعادة العمل على مشروع قائم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

اليوم مصادر دخل متنوعة تبشر بالرخاء، يمكنك أيضاً استغلال هذا الوقت للاستثمار، كشراء أجهزة إلكترونية أو حتى سيارة، كما يُعدّ اليوم مناسباً لتجديد المنزل أو شراء منزل جديد، قد تشارك في نزاع على ملكية عقارية داخل العائلة. من الأفضل أيضاً تجنب النقاشات المالية مع الأصدقاء.

برج الجوزاء الجوزاء توقعات برج الجوزاء الجوزاء عاطفياً الجوزاء عاطفياً اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

فتة كبدة الدجاج

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد