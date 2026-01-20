الخارجية الفلسطينية: هدم مكاتب الأونروا يأتي في إطار محو الوجود الفلسطيني

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و551 شهيدا، و171 ألفا و372 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شهيدا جديدا و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

الخارجية الفلسطينية: هدم مقار أونروا بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة المنشآت الأممية

حملت الخارجية الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن اقتحام وهدم منشآت تابعة لأونروا في القدس.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هدم مقار أونروا بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة المنشآت الأممية.

وأضافت أن إسرائيل تعمل على تقويض نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، مطالبة الأمم المتحدة بإجراءات عاجلة لضمان احترام امتيازات وحصانات أونروا.

أمجد الشوا: هدم مكاتب الأونروا بحي الشيخ جراح يأتي في إطار محو الوجود الفلسطيني بالقدس

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من دير البلح في قطاع غزة، إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس تشكل تطورًا خطيرًا يهدد الخدمات الأساسية المقدمة للفلسطينيين.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوكالة تعاني أصلاً من ضعف قدراتها على تقديم الخدمات داخل القطاع منذ نحو سنتين، مضيفًا أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تهويد القدس ومحاولة طرد المنظمات الدولية التي تقدم الخدمات للفلسطينيين، بما في ذلك الخدمات المتعلقة باللاجئين.

وأشار الشوا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لوكالة "أونروا" في القدس لا يقتصر على المباني والمقار، بل يشمل ضربًا لحق اللاجئين الفلسطينيين، وهو أحد القضايا الأساسية لشعب فلسطين، مضيفا أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقويض سجل الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين، وهو جزء من خطة أوسع للتمدد الاستيطاني ومحو الوجود الفلسطيني في المدينة، بما يشمل المدارس والمرافق الأساسية للوكالة، فضلاً عن منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.



آخر تطورات هدم مبان تابعة لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت صباح اليوم عمليات هدم واسعة لمبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأوضحت السلامين خلال رسالة على الهواء، أن هذه المباني كانت مركزًا حيويًا لتقديم الخدمات التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الهدم منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الإنسانية المعترف بها.

وأضافت السلامين أن الاحتلال يعلّق لافتات على المباني المهدمة تزعم ملكيتها للأراضي، في محاولة لفرض سيطرته على المنطقة ومحو الوجود الفلسطيني، متجاهلاً جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقدس الشرقية التي من المقرر أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تقويض عمل الوكالة الأممية وحرمان نحو 192 ألف لاجئ فلسطيني في القدس من خدماتها.