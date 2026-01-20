طلاب يروون تجربتهم في المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات.. شاهد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وخلال حفل اطلاق المبادرة روت مريم هيثم طالبة تجربتها العلمية ، قائلة :"دخلت في المبادرة لأنني مقتنعة بأن العمل الأكاديمي ليس كافيا ، وقررت أن أنجح في مصر قبل السفر للخارج والعمل في الخارج".

وتابعت مريم، أن :"دخلت الجامعة الأمريكية في مصر وبعدها دخلت علوم الكمبيوتر في الجامعة الألمانية الدولية، ولدي مشروع في هذا الصدد".

من جانبه قال حازم عبدالرحمن طالب بكلية الهندسة، أن "حلمي تقدمي شيء يفيد مصر وركزت على المشاكل الحياتية للمواطنين، متابعا أن عشت تجربة انفصال ابي وامي وقررت اكون سند لأخوتي".