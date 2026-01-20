حزب "المصريين": مشاركة الرئيس السيسي في منتدى "دافوس" الاقتصادي تأتي في ظروف بالغة الأهمية

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، حيث تأتي في توقيت عالمي دقيق يتسم بإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن المشاركة المصرية في منتدى دافوس تحت شعار "روح الحوار" تعكس حيوية السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومن أبرز نقاط القوة في هذه الخطوة الثقل السياسي الإقليمي، مشيرًا إلى أن لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مصر تظل حجر الزاوية في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وشريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه لواشنطن في ملفات السلم والأمن.

​ولفت إلى أن التركيز على التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين العالميين بأن الدولة المصرية تمضي قدمًا في التحول نحو "الاقتصاد المعرفي" المستدام، مؤكدًا أن التواجد وسط كبرى مؤسسات القطاع الخاص العالمي يفتح المجال لجذب استثمارات مباشرة تدعم خطط التنمية الوطنية وتخلق فرص عمل جديدة.

​وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي ترامب سيبحث ملفات حيوية مثل جهود السلام في غزة، وأزمة سد النهضة، مما يعزز من الدور المصري كقوة إقليمية قادرة على إدارة الحوار البناء وتحقيق الاستقرار.

​ونوه بأن اختيار شعار روح الحوار للمنتدى يتقاطع مع الرؤية المصرية التي تنادي دائمًا بضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار الشامل لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من قوة ومصداقية الطرح المصري في الجلسات النقاشية، مؤكدًا أن

​إدراج "رأس المال البشري" كأحد موضوعات البحث يعكس اتساق الأجندة المصرية مع التوجهات العالمية، حيث تضع الدولة المصرية المواطن في قلب عملية التنمية، معتبرة إياه الثروة الحقيقية والقاطرة الفعلية للنمو.