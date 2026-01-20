النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس النواب لتهنئته بتولي منصبه الجديد

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير الجاري، زيارة إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب. .

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنيت والله رئيس المجلس بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ومجلس النواب في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين. ومن جانبه، أعرب السيد رئيس مجلس النواب عن تقديره لزيارة السيد المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.