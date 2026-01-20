تشكيل الاهلي والخليج في دوري روشن السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة تشكيل فريقه لمواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويضم تشكيل الأهلي كل من:-
حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي
خط الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – زكريا هوساوي
خط الوسط: فرانك كيسي – فالنتين أتانجانا – فراس البريكان
خط الهجوم: رياض محرز – ويندرسون جالينو – إيفان توني
أما تشكيل الخليج فقد أعلن عنه المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ويضم كل من:-
حراسة المرمى: موريس
خط الدفاع: ريبوتشو – شينكفيلد – خبراتي – آل حمسل
خط الوسط: كورنيليس – كنبة – حمزي
خط الهجوم: فيرنانديز – ماسوراس – كينج