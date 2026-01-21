بحوزته 5 آلاف مطبوع تجاري بدون ترخيص بالقاهرة.. مالك ورشة يُواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ورشة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون تفويض.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ورشة لأعمال ما بعد الطباعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، بإجراء خدمات ما بعد الطباعة للعديد من نسخ الكتب الروائية والعلمية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها ، وضبط مالكها وبحوزته (أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة عرض كتب تعليمية للبيع بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

وكان قد استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

في مُستهل اللقاء، تقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتهنئة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على نيله ثقة أعضاء مجلس النواب المصري لتولي رئاسة المجلس، مؤكداً حرص البرلمان العربي على توطيد أسس التعاون الراسخ بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، وتحقيق ‏تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعمل البرلمان العربي، والذي يُعبر بجلاء عن الدور المحوري والرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتعزيز العمل العربي المُشترك على كافة مستوياته.

من جانبه، عبر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ تقديره لتهنئة رئيس البرلمان العربي، مُشيدًا بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكداً على حرص مجلس النواب على دعم عمل البرلمان العربي خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.