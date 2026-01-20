القبض على مالك ورشة بحوزته 5 آلاف مطبوع بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ورشة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ورشة لأعمال ما بعد الطباعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، بإجراء خدمات ما بعد الطباعة للعديد من نسخ الكتب الروائية والعلمية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها ، وضبط مالكها وبحوزته (أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





