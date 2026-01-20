سفير مصر باليمن يؤكد دعم القاهرة لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية

أكد السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر باليمن دعم القاهرة لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، وتأييدها لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري مع الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني حيث قدم له التهنئة على تولي المنصب الجديد.

واستعرض السفير إيهاب أبو سريع الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة اليمنية.

ومن جانبه، حرص رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني على نقل تحياته إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

