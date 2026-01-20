قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات قوية بالبطولة العربية للريشة الطائرة بالعاصمة الجديدة

ريشة طائرة
ريشة طائرة
محمد سمير

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للريشة الطائرة والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 20 وحتى 22 يناير الجاري.

وشهدت منافسات اليوم ندية وإثارة كبيرة بين جميع المشاركين، حيث أقيمت منافسات الأدوار التمهيدية في فئات فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، إلى جانب منافسات الزوجي المختلط".

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة 10 منتخبات وهي: "الإمارات العربية المتحدة - تونس - المملكة العربية السعودية - ليبيا - لبنان - الكويت - المملكة الأردنية الهاشمية - البحرين - الجزائر - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

وتستأنف مساء غدًا الأربعاء، فعاليات البطولة بإقامة دور ثمن وربع النهائي في كافة الفئات.

وعلى هامش فعاليات البطولة، تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتطويرية المتعلقة بمستقبل اللعبة على المستوى العربي.

واختتمت مساء الأحد الماضي فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة والتي نجح لاعبو منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات فضيتين و4 برونزيات.

البطولة العربية للريشة الطائرة نادي النادي العاصمة الجديدة فردي السيدات الأدوار التمهيدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحريق

محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور

ارشيفيه

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

محكمة

نظر محاكمة ربة منزل لاتهامها بالشروع في قتل نجلتها بالطالبية.. غدا

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد