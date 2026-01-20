منافسات قوية بالبطولة العربية للريشة الطائرة بالعاصمة الجديدة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للريشة الطائرة والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 20 وحتى 22 يناير الجاري.

وشهدت منافسات اليوم ندية وإثارة كبيرة بين جميع المشاركين، حيث أقيمت منافسات الأدوار التمهيدية في فئات فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، إلى جانب منافسات الزوجي المختلط".

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة 10 منتخبات وهي: "الإمارات العربية المتحدة - تونس - المملكة العربية السعودية - ليبيا - لبنان - الكويت - المملكة الأردنية الهاشمية - البحرين - الجزائر - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

وتستأنف مساء غدًا الأربعاء، فعاليات البطولة بإقامة دور ثمن وربع النهائي في كافة الفئات.

وعلى هامش فعاليات البطولة، تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتطويرية المتعلقة بمستقبل اللعبة على المستوى العربي.

واختتمت مساء الأحد الماضي فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة والتي نجح لاعبو منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات فضيتين و4 برونزيات.