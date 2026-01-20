قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية

محمد الاسكندرانى

تسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة فوز مصر  بلقب "أكثر الوجهات  الواعدة سياحياً لعام 2026” (Most Promising Destination 2026) من منصة Tongcheng العالمية، في إنجاز يعكس ثقة السوق الصيني في القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، ويؤكد النمو المتزايد في معدلات الطلب على زيارته خلال الفترة المقبلة.

ونظّمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية للترويج للمقصد السياحي المصري بثلاث من كبرى المدن الصينية، شملت بكين وشنغهاي وجوانزو، والتي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية بجمهورية الصين الشعبية.

فوز مصر بجائزة “ أكثر الوجهات الواعدة سياحياً لعام 2026” 

وترأس الوفد المصري الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي ضم المستشار هيثم عبد الهادي نائب السفير المصري لدى بكين، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبسمة عزت مدير إدارة آسيا والباسفيك ومسئول الملف الصيني بالهيئة، ونانسي نادي عضو الإدارة العامة للترويج السياحي بالإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، إلى جانب ممثلين عن شركة مصر للطيران، ونخبة من ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري شملت ست شركات سياحة وفندقين.

وقد استقطبت القافلة مشاركة واسعة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني، حيث تجاوز عدد المشاركين 150 من ممثلي صناعة السياحة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور أحمد يوسف عدداً من اللقاءات المهنية مع شركاء المهنة بالصين، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، إلى جانب تطوير برامج سياحية تلائم اهتمامات السائح الصيني، وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها حركة الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم استعراض المقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري، وما يقدمه من أنماط ومنتجات سياحية متعددة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والبيئية وغيرها، بما يلبي تطلعات مختلف الشرائح السياحية، وخاصة السائح الصيني.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد جلسات نقاشية مع عدد من منصات الحجز الإلكتروني، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للمقصد المصري بالسوق الصيني، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في الوصول إلى الجمهور المستهدف ودعم القرارات السياحية.

وعلى هامش القافلة، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية، استعرض خلالها المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار وخطة الهيئة الترويجية لعام 2026، مسلطاً الضوء على التجربة السياحية المتكاملة التي يقدمها المقصد المصري، والتي تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والحداثة، إلى جانب إبراز الوجهات السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير، وما يشهده المقصد المصري من تطوير شامل في البنية التحتية السياحية، فضلاً عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.

الدكتور أحمد يوسف مصر تفوز بجائزة أكثر المقاصد جاذبية مصر السياحة سياحة

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

حسام الخولي

حسام الخولي: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف حماية الطبقة المتوسطة

أحمد موسى

كتاب أسرار| تحدي عاجل من أحمد موسى على الهواء

وزير الصحة

مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

