مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية

تسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة فوز مصر بلقب "أكثر الوجهات الواعدة سياحياً لعام 2026” (Most Promising Destination 2026) من منصة Tongcheng العالمية، في إنجاز يعكس ثقة السوق الصيني في القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، ويؤكد النمو المتزايد في معدلات الطلب على زيارته خلال الفترة المقبلة.

ونظّمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية للترويج للمقصد السياحي المصري بثلاث من كبرى المدن الصينية، شملت بكين وشنغهاي وجوانزو، والتي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية بجمهورية الصين الشعبية.

فوز مصر بجائزة “ أكثر الوجهات الواعدة سياحياً لعام 2026”

وترأس الوفد المصري الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي ضم المستشار هيثم عبد الهادي نائب السفير المصري لدى بكين، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبسمة عزت مدير إدارة آسيا والباسفيك ومسئول الملف الصيني بالهيئة، ونانسي نادي عضو الإدارة العامة للترويج السياحي بالإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، إلى جانب ممثلين عن شركة مصر للطيران، ونخبة من ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري شملت ست شركات سياحة وفندقين.

وقد استقطبت القافلة مشاركة واسعة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني، حيث تجاوز عدد المشاركين 150 من ممثلي صناعة السياحة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور أحمد يوسف عدداً من اللقاءات المهنية مع شركاء المهنة بالصين، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، إلى جانب تطوير برامج سياحية تلائم اهتمامات السائح الصيني، وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها حركة الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم استعراض المقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري، وما يقدمه من أنماط ومنتجات سياحية متعددة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والبيئية وغيرها، بما يلبي تطلعات مختلف الشرائح السياحية، وخاصة السائح الصيني.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد جلسات نقاشية مع عدد من منصات الحجز الإلكتروني، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للمقصد المصري بالسوق الصيني، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في الوصول إلى الجمهور المستهدف ودعم القرارات السياحية.

وعلى هامش القافلة، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية، استعرض خلالها المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار وخطة الهيئة الترويجية لعام 2026، مسلطاً الضوء على التجربة السياحية المتكاملة التي يقدمها المقصد المصري، والتي تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والحداثة، إلى جانب إبراز الوجهات السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير، وما يشهده المقصد المصري من تطوير شامل في البنية التحتية السياحية، فضلاً عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.

