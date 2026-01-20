أحمد موسى: مقالات كثيرة أشادت بكتابي «أسرار».. وفيه إعلاميون متلونون

استعرض الإعلامي أحمد موسى، المقالات التي أشادت بكتابه أسرار الذي يشارك به في معرض القاهرة الدول للكتاب 2026، موجها التحية للكتاب لينا مظلوم، أنور عبد اللطيف، ونشأت الديهي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكاتب محمد صلاح كتب منشورًا عبر حسابه على فيسبوك عن كتاب أسرار.

ولفت إلى أن جزء كبير من الإعلام قدم الإخوان على أنهم هم الإسلام، وجزء آخر لا يعرفهم ولكنه رآهم في المشهد وهم يرتكبون الجرائم، موضحا أن بعض الإعلاميين مثل المروحة يتلونون من أجل مصالحهم الشخصية ولا يهمهم مصلحة البلد.