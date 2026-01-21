قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل حرض على حرق الوطن في 2011 | فيديو
التعليم العالي: منحة علماء المستقبل خطوة جديدة في تمكين جيل قادر على المنافسة العالمية
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«دافوس» في قلب التحوّلات العالمية.. حضور قياسي لقادة السياسة والاقتصاد ومصر في دائرة الضوء | خبير يُعلّق

دافوس
دافوس
أحمد العيسوي

يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام يحمل عدة إيجابيات استراتيجية بالغة الأهمية، سواء على مستوى الاقتصاد العالمي أو على صعيد الدول المشاركة، وفي مقدمتها مصر.

ويؤكد “الشامي” أن الزخم الدولي غير المسبوق في حجم الحضور من قادة دول، ورؤساء حكومات، وصناع القرار الاقتصادي، وقيادات كبرى الشركات العالمية يعكس أن دافوس لا يزال المنصة الأهم لتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات الاقتصادية المتراكمة.

منصة للحوار في زمن الأزمات

ويُشدّد "الشامي" على أن شعار المنتدى هذا العام "روح الحوار" يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد العالم تصاعدًا في الصراعات التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الثقة بين القوى الكبرى. ويضيف أن مجرد جمع هذا العدد من الأطراف المتباينة على طاولة واحدة يُعد مكسبًا بحد ذاته، لأنه يفتح المجال أمام التفاهم وتخفيف حدة الاستقطاب.

فرصة ذهبية لمصر

وفيما يخص مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوضح الدكتور هاني الشامي أن الحضور المصري في جلسة مخصصة لمصر داخل القاعة الرئيسية يمثل رسالة قوية للمستثمرين مفادها أن مصر طرف فاعل في النقاشات الاقتصادية العالمية، وليس مجرد متلقٍ للتأثيرات. ويؤكد أن اللقاءات الثنائية مع قيادة المنتدى وكبار المسؤولين الدوليين تسهم في تحسين الصورة الذهنية للاقتصاد المصري، وإبراز الإصلاحات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، وموقع مصر كمحور إقليمي مهم.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد

ويرى الشامي أن إدراج الذكاء الاصطناعي في صدارة النقاشات يعكس وعيًا متزايدًا بكونه محرك النمو القادم، مشيرًا إلى أن دافوس يوفر مساحة متوازنة تجمع بين رؤى الشركات الكبرى ومخاوف النقابات وصناع السياسات، وهو ما يساعد على صياغة سياسات أكثر واقعية وعدلًا.

من الكلام إلى الفعل

ورغم الانتقادات الموجهة للمنتدى، يختتم الدكتور هاني الشامي حديثه بالتأكيد على أن قيمة دافوس الحقيقية تكمن في كونه نقطة انطلاق، حيث تتحول الأفكار والشبكات التي تُبنى هناك إلى شراكات واستثمارات واتفاقات لاحقة، مشددًا على أن الدول التي تُحسن استثمار وجودها مثل مصر تستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ملموسة.

الاقتصاد مصر الذكاء الاصطناعي دافوس استثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

المتهمين

الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ترشيحاتنا

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد