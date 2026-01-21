قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيهاب رمزى : لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى
ماجدة بدوى

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب السابق وأستاذ القانون الجنائى بمشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي تعكس ثقة القيادة السياسية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة. وأوضح أن حضور الرئيس في هذا المحفل الدولي يعكس مكانة مصر المتقدمة، ويؤكد أنها أصبحت طرفًا فاعلًا في مناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى.


وأشار " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن المنتدى يمثل منصة عالمية مهمة لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والتي نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق معدلات نمو مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية موضحاً أن تركيز المنتدى هذا العام على الابتكار، والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

 العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن


وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل أهمية خاصة، حيث يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحرص الجانبين على استمرار الحوار والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكداً أن مصر، من خلال مشاركتها في دافوس، لم تعد مجرد متلقٍ للسياسات أو التوجهات العالمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة الحلول، وطرح الرؤى التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.


وشدد الدكتور إيهاب رمزى على أن القيادة السياسية المصرية تتبنى نهجًا واقعيًا يعتمد على التخطيط العلمي، والاستفادة من الخبرات الدولية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني. وأشار إلى أن هذه التحركات تعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري مؤكداً على أن مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس دولة قوية، وقيادة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتسعى بثبات إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب القانون الجنائى لقاء السيسي وترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

رونالدو

هذا هو التحذير الأخير من الله.. القصة الكاملة لحرق تمثال رونالدو في ماديرا .. والشرطة البرتغالية تطارد الفاعل

محافظ أسيوط يشهد تسليم مشروعات إنتاجية ضمن مكون التمكين الاقتصادي للأسر لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

ضمن مكون التمكين الاقتصادي للأسر المكافحة.. محافظ أسيوط يشهد تسليم مشروعات إنتاجية.. حزمة متنوعة لتلبية احتياجات أصحاب الصناعات اليدوية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة |تفاصيل

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد