من دافوس.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر في "جلسة حوارية خاصة"

شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر في "جلسة حوارية خاصة"، وجاءت أبرز تصريحات السيد الرئيس كالآتي:

-نفذنا خطة شاملة لإعداد الدولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل

- قدمنا حوافز للمستثمرين في مجالات عديدة

- أعددنا الدولة لامتلاك الطاقة اللازمة لجذب مزيد من المستثمرين

- نستهدف إعداد جيل قادر على تطوير التنمية في مصر بمجالات أكثر تقدما وتخصصا

- مصر تؤمن بعدم التدخل في شؤون الدول

- الأمور في لبنان تسير بالطريق الصحيح ونأمل تحقيق الاستقرار الكامل

- نؤكد ضرورة عدم استثناء أحد من الحوار والمشاركة السياسية في سوريا

- مصر حرصت على استعادة الدولة في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال

- الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار بمنطقة مضطربة

- فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الأحداث الأخيرة

- الدور المصري إيجابي للغاية لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

-السياسة المصرية تتسم بالإيجابية والحرص على الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي.