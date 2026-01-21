تحصين الكلاب الضالة ضد السعار في مساكن أبو عشرة بالبحر الأحمر

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بمنطقة مساكن أبو عشرة.

وجاءت الحملة من خلال لجنة متخصصة من إدارة الصحة العامة للحيوان بمديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور شنوده وليم، وبالتعاون مع جمعية سوست للرفق بالحيوان، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من مخاطر انتشار مرض السعار، لما يمثله من تهديد مباشر لصحة الإنسان والحيوان.

وأسفرت الحملة عن تحصين عدد (10) كلاب حرة ضد مرض السعار، مع اتخاذ جميع الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة، ووفقًا للمعايير المعتمدة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر استمرار جهودها في تنفيذ حملات التحصين والتوعية بمختلف مناطق المحافظة، والتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والحفاظ على سلامة المجتمع.