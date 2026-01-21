محافظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بالفرافرة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بمركز الفرافرة؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية.

وشارك في الافتتاح العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، وسامح عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالضرائب، وفتحى احمد مهنى رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ تجهيزات المبنى المُقام على مساحة ٣٠٠م٢، والمكون من ٥ طوابق تضم ١٥ إدارة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل الضريبي.

وأشاد المحافظ بمستوى التجهيزات التي تواكب أحدث النظم التكنولوجية، وتدعم منظومة "التحول الرقمي" والربط الشبكي وآليات الحوكمة لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، وتيسير الخدمات الضريبية لأهالي المركز.