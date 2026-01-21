قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
محافظات

ممر وداع شرفي.. تعافي طفلة بعد 60 يومًا داخل العناية المركزة بمستشفى الفشن

مستشفي الفشن ببني سويف
مستشفي الفشن ببني سويف

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أن مستشفى الفشن المركزي شهد اليوم لحظة إنسانية مؤثرة، باحتفال الطاقم الطبي والإداري بخروج طفلة من قسم العناية المركزة للأطفال بعد رحلة علاج شاقة استمرت لأكثر من 60 يومًا، تكللت بالشفاء التام واستعادة حالتها الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطفلة حضرت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من مضاعفات شديدة استدعت دخولها العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن الحالة وُصفت في بدايتها بأنها من الحالات شديدة الخطورة، إلا أن إصرار الفريق الطبي والمتابعة الدقيقة كان لهما بالغ الأثر في تغيير مسار الحالة.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن رحلة علاج الطفلة لم تكن مجرد تطبيق لبروتوكولات علاجية، بل كانت ملحمة طبية متكاملة، تم خلالها تسخير كافة إمكانيات القسم لمتابعة الحالة على مدار الساعة.

مؤكدًا أن التحسن الكبير الذي طرأ على الطفلة جاء بعد فضل الله ثم الإصرار الطبي وعدم الاستسلام لصعوبة الحالة، والرعاية الطبية المتكاملة والتنسيق المستمر بين أطباء العناية المركزة للأطفال وهيئة التمريض، والإشراف الإداري والطبي من الدكتور هاني خيري مدير مستشفى الفشن المركزي، والمتابعة المستمرة من رئيس قسم عناية الأطفال الدكتورة رشا البادي، والدعم النفسي المقدم لأسرة الطفلة طوال فترة العلاج.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطاقم الطبي والإداري حرص على توديع الطفلة بمشهد إنساني مؤثر، حيث تم تنظيم ممر شرفي، تعبيرًا عن فرحتهم بنجاح الجهود الطبية وعودة الابتسامة لأسرة الطفلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الحالة تُعد نموذجًا مشرفًا لما يشهده القطاع الصحي بمحافظة بني سويف من تطور وجهود مخلصة، وتعكس كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، مشددًا على أن الأمل موجود دائمًا طالما وُجد الإخلاص والعمل الجاد.

وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ امتنانها وتقديرها للفريق الطبي وإدارة المستشفى، مثمنين الجهود المبذولة طوال فترة العلاج، ومؤكدين أن ما قدمه الأطباء وهيئة التمريض كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ حياة طفلتهم، حيث عادت الروح إلى منزلهم من جديد، موجهين الشكر لكل من سهر وتابع وقدم الرعاية الطبية لابنتهم حتى تماثلت للشفاء وعادت إليهم سالمة.

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

منتخب مصر

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

