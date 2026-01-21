محافظ أسوان يتفقد كوبرى المحاميد العلوى لرفع كفاءته

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد كوبرى المحاميد العلوى للوقوف على حالته الفنية ومتابعة مستوى الأمان المرورى عليه .

ويأتى ذلك فى إستجابة فورية لمطالب أعضاء مجلس النواب عن مركز إدفو ، وأهالى المركز ، وتأكيداً على حرصه الدائم لتلبية إحتياجات المواطنين .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها عضوا مجلس النواب منى شاكر ، ومحمد أبو الخير ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وزهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو .

جولة ميدانية

حيث استمع المحافظ إلى شرح حول أوضاع الكوبرى والملاحظات الخاصة بحركة السير عليه، وأكد الدكتور إسماعيل كمال خلال الجولة أنه سيجرى التنسيق المباشر مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة للكوبرى بشكل منتظم بما يسهم فى تسهيل الحركة المرورية ، والحد من وقوع الحوادث ، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، وتعمل بشكل مستمر على متابعة وصيانة المنشآت الحيوية، وخاصة المحاور المرورية والكبارى لما لها من دور حيوى فى خدمة الأهالى ودعم حركة التنمية بمختلف أنحاء المحافظة.