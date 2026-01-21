محافظ الغربية يشهد تسليم عقود الخطة الاستثمارية لرؤساء المراكز والمدن

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تسليم الشؤون المالية والادارية بالمحافظة عقود الخطة الاستثمارية الجديدة لرؤساء المراكز والمدن، إيذانًا بالبدء في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة تعكس جدية الدولة ومحافظة الغربية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقع الشوارع الداخلية بما يليق بأبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن تسليم العقود يأتي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ،الإدارية والفنية اللازمة، بما يضمن البدء في التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والجودة، مشددًا على أن الخطة الاستثمارية الحالية تستهدف إحداث نقلة حقيقية في ملف رصف الطرق الداخلية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة حرصت على توزيع الخطة الاستثمارية بعدالة على جميع المراكز والمدن، وفقًا لاحتياجات كل منطقة والأولويات الفعلية على الأرض، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مستمرة لكافة المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، وعدم السماح بأي تهاون في حقوق المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة قطور شهد الانتهاء من الفتح الفني لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة، وجارٍ حاليًا تحديد موعد البت المالي،وأضاف محافظ الغربية أن تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير لا يقتصر فقط على تحسين المظهر الحضاري، بل يمتد ليشمل تسهيل حركة المواطنين والمركبات، ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل برؤية واضحة تضع المواطن في صدارة الاهتمام، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء أشرف الجندي على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات، والتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعطل التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير، وأن الإنجاز على الأرض هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

ردع مخالفين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الاستثمارية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار تنموي متكامل تشهده المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشعر المواطن بعائدها المباشر، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع ربوع محافظة الغربية.