كتاب جديد عن الراحل أحمد منيب للكاتب محمد خضير

صدر كتاب جديد بعنوان "أحمد منيب مصر لما تغني نوبي" يرصد المسيرة الإبداعية والإنسانية للفنان النوبي الراحل للكاتب الصحفي محمد خضير، وذلك بالتزامن مع طرحه ضمن فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي سياق ثقافي يتواكب مع الاحتفال بمئوية ميلاد أحد أبرز المجددين في الأغنية النوبية والمصرية.



يتتبع الكتاب رحلة أحمد منيب منذ نشأته في الجنوب، مرورًا بالمحطات المفصلية التي شكّلت وعيه الفني والإنساني، وصولًا إلى حضوره المؤثر في المشهد الموسيقي المصري، ودوره في نقل الأغنية النوبية من إطارها المحلي إلى مساحة أرحب داخل الوجدان الثقافي العام، عبر ألحان تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة أجيال متعاقبة، وتعاونات فنية مع كبار المطربين.

ويعتمد خضير في كتابه على منهج توثيقي إنساني يجمع بين الدقة الصحفية والسرد الأدبي، مستندًا إلى مصادر تاريخية وشهادات فنية، مع قراءة تحليلية للسياقات الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بتجربة منيب، وانعكاساتها على رؤيته الموسيقية وخياراته الجمالية، ليقدم صورة متكاملة لفنان جسّد صوت الجنوب وعبّر عن استقلالية فنية واضحة.

ويأتي صدور الكتاب في إطار مئوية ميلاد أحمد منيب ليطرح مجددًا أسئلة الهوية والذاكرة والعدالة الفنية، مؤكدًا أهمية إعادة الاعتبار لتجارب إبداعية ظل تأثيرها حاضرًا رغم ابتعادها عن دوائر الضوء، لما قدمته من إسهام راسخ في تاريخ الموسيقى المصرية.

ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمكتبة الفنية والتوثيقية، ومحاولة لإعادة قراءة تجربة أحمد منيب خارج الأطر النمطية، باعتباره مشروعًا فنيًا متكاملًا، لا مجرد ملحن.

يُذكر أن محمد خضير صدر له من قبل عدد من الأعمال الأدبية، من بينها مجموعته القصصية «5 ساعات في جبل الموت» عن دار نشر ابن معيط، وروايته «المهر» الصادرة عن دار نشر القاهرة اليوم، والتي جاءت في إطار روائي فلسفي ساخر يناقش أسئلة الهوية والحقيقة.

كما قدّم عدة إصدارات في أدب الطفل، من بينها: «الفيل دكتور تجميل»، «حكايات هدهود»، «عقارب الساعة»، «جحا وثمن الشواء»، و«عدنان وطائر الكروان»