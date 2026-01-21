قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
فن وثقافة

كتاب جديد عن الراحل أحمد منيب للكاتب محمد خضير

أحمد إبراهيم

صدر كتاب جديد بعنوان "أحمد منيب مصر لما تغني نوبي" يرصد المسيرة الإبداعية والإنسانية للفنان النوبي الراحل للكاتب الصحفي محمد خضير،  وذلك بالتزامن مع طرحه ضمن فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي سياق ثقافي يتواكب مع الاحتفال بمئوية ميلاد أحد أبرز المجددين في الأغنية النوبية والمصرية.


يتتبع الكتاب رحلة أحمد منيب منذ نشأته في الجنوب، مرورًا بالمحطات المفصلية التي شكّلت وعيه الفني والإنساني، وصولًا إلى حضوره المؤثر في المشهد الموسيقي المصري، ودوره في نقل الأغنية النوبية من إطارها المحلي إلى مساحة أرحب داخل الوجدان الثقافي العام، عبر ألحان تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة أجيال متعاقبة، وتعاونات فنية مع كبار المطربين.
ويعتمد خضير في كتابه على منهج توثيقي إنساني يجمع بين الدقة الصحفية والسرد الأدبي، مستندًا إلى مصادر تاريخية وشهادات فنية، مع قراءة تحليلية للسياقات الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بتجربة منيب، وانعكاساتها على رؤيته الموسيقية وخياراته الجمالية، ليقدم صورة متكاملة لفنان جسّد صوت الجنوب وعبّر عن استقلالية فنية واضحة.
ويأتي صدور الكتاب في إطار مئوية ميلاد أحمد منيب ليطرح مجددًا أسئلة الهوية والذاكرة والعدالة الفنية، مؤكدًا أهمية إعادة الاعتبار لتجارب إبداعية ظل تأثيرها حاضرًا رغم ابتعادها عن دوائر الضوء، لما قدمته من إسهام راسخ في تاريخ الموسيقى المصرية.
ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمكتبة الفنية والتوثيقية، ومحاولة لإعادة قراءة تجربة أحمد منيب خارج الأطر النمطية، باعتباره مشروعًا فنيًا متكاملًا، لا مجرد ملحن.

يُذكر أن محمد خضير صدر له من قبل عدد من الأعمال الأدبية، من بينها مجموعته القصصية «5 ساعات في جبل الموت» عن دار نشر ابن معيط، وروايته «المهر» الصادرة عن دار نشر القاهرة اليوم، والتي جاءت في إطار روائي فلسفي ساخر يناقش أسئلة الهوية والحقيقة.
كما قدّم عدة إصدارات في أدب الطفل، من بينها: «الفيل دكتور تجميل»، «حكايات هدهود»، «عقارب الساعة»، «جحا وثمن الشواء»، و«عدنان وطائر الكروان»

أحمد منيب للكاتب الصحفي محمد خضير معرض القاهرة الدولي للكتاب

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ74

فرق الطب العلاجى

فرق الطب العلاجي والوقائي تتفقد مستشفيات نبروه ودكرنس بالدقهلية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

