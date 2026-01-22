يوفنتوس يحسم المواجهة أمام بنفيكا بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي انتصارًا مهمًا على حساب نظيره بنفيكا البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الفوز ليؤكد صحوة السيدة العجوز في البطولة القارية، ويعزز حظوظه في التقدم بجدول الترتيب.

أهداف اللقاء وتفوق يوفنتوس

فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات المباراة خاصة في الشوط الثاني، حيث نجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف. وافتتح الفرنسي خيفرين تورام التسجيل في الدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك. ولم تمضِ سوى تسع دقائق حتى عزز الأمريكي ويستون ماكيني النتيجة، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليؤمن فوز فريقه ويقضي على آمال بنفيكا في العودة.

تشكيل يوفنتوس أمام بنفيكا

دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل متوازن جمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كالولو، بريمير، كيلي، كامبياسو

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، ماكيني

خط الهجوم: ميريتي، يلديز، ديفيد

وضع الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، مواصلًا سعيه نحو تحسين موقعه والتأهل للأدوار المتقدمة. في المقابل، تجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط فقط، ليقبع في المركز التاسع والعشرين، ما يزيد من صعوبة موقفه في المنافسة خلال الجولات المقبلة.

نظرة مستقبلية

يمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل استكمال مشواره الأوروبي، بينما بات بنفيكا مطالبًا بتصحيح المسار سريعًا إذا أراد الحفاظ على آماله في البطولة



