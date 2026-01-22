قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بميزات ثورية.. وان بلس تطلق هاتفها OnePlus Nord 6 إليك أهم مواصفاته

هاتف OnePlus Nord 6
هاتف OnePlus Nord 6
لمياء الياسين


كشفت قائمة جديدة على منصة GeekBench عن بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بهاتف OnePlus Nord 6 القادم .

 يُعد هذا الهاتف أحدث طراز من هواتف OnePlus متوسطة المدى، وقد أظهرت نتائج اختبار الأداء معالجًا عالي الأداء بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ونظام التشغيل Android. إليكم جميع التفاصيل.

هاتف OnePlus Nord 6

إطلاق هاتف OnePlus Nord 6 

ظهر هاتف OnePlus Nord 6 على منصة اختبار الأداء GeekBench 6.5 تحت رقم الطراز CPH2795، مما أتاح لنا لمحة عن مواصفاته التقنية.

 يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X. 

سجل الهاتف حوالي 2019 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و6503 نقاط في اختبارات النوى المتعددة. 

كما أكدت هذه القائمة أن الجهاز سيعمل بنظام Android 16 فور إخراجه من العلبة، ومن المرجح أن يكون مزودًا بواجهة OxygenOS 16 المخصصة للسوق العالمية.

ميزات هاتف ون بلس نورد 5

رصد موقع Gadgetsdata هاتف OnePlus Nord 6 الجديد ومن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. 

أما الكاميرا الخلفية، فتضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل. ورغم عدم تأكيد سعة التخزين، يعتقد المصدر أن الجهاز سيدعم تقنية UFS 3.1. ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 واط .

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. لم يكشف إعلان GeekBench عن أي تفاصيل أخرى، مثل موعد الإطلاق، لكن هذا يشير إلى قرب موعد إصداره. من المرجح أن شركة OnePlus في المراحل النهائية قبل الإطلاق، ونتوقع ظهوره في أوائل عام 2026.

