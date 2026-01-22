قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تشكيل اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني بالجامعة، برئاسة الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لضمان تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة، تشمل جميع الكليات النظرية والعملية، والمستشفيات والمدن الجامعية التي تستقبل آلاف الطلاب، وكل الأنشطة التشغيلية والخدمية بالجامعة.

التحول الأخضر مسئولية وطنية 

وأكد رئيس جامعة بنها أن التحول الأخضر ليس ترفًا فكريًا، بل مسئولية وطنية ملحة وأساسية للجامعة كحاضنة للمعرفة وقائدة للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستدامة هي جوهر وصميم هوية رسالة التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين.


وقال "الجيزاوي" إن استراتيجية جامعة بنها تتفق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتساهم بشكل مباشر في الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة)، بهدف تخريج أجيال واعية تشارك بفاعلية في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا واخضرارًا واستدامة لمصر.

من جانبه، قال الدكتور طه عاشور إن اتجاه جامعة بنها نحو الحياد الكربوني أكثر من مجرد مبادرة بيئية معزولة، فهي إعادة تأسيس لعلاقة الجامعة بيئتها ومجتمعها.

وأضاف أنه من خلال هذا المسار العلمي المنظم، لا تكتفي جامعة بنها بتخفيض انبعاثاتها، بل تقدم نموذجًا بحثيًا وتطبيقيًا يمكن قياسه والاستفادة منه.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن تشكيل اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني يضم كلا من الدكتور سمير أحمد علي، أستاذ واستشاري هندسة النظم الحيوية مديراً تنفيذيا، وعضوية كل من الدكتور رامي حمودة، مدير مركز التطوير المستدام والبيئة، الخبير في عمليات التحليل والتدقيق البيئي، ورانيا معتز، الأمين العام المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يضم فريق العمل الدكتور محمد بسيوني، مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة.

وأوضح الدكتور طه عاشور أن اللجنة وضعت خطة عمل دقيقة ومكثفة، تجسدت في جدول زمني مدته 6 أشهر، يبدأ المسار بإعداد ملفات البيانات ومخاطبة الكليات لتشكيل لجان فرعية، مرورًا بعقد ورش تدريبية مكثفة حول مفهوم البصمة الكربوني في شهر فبراير، وانتهاءً بإصدار التقرير النهائي للبصمة الكربونية للجامعة كاملة في يونيو 2026.

