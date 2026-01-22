الأتربة تحجب الرؤية.. عاصفة ترابية تضرب مطروح وتحذيرات للسائقين

شهدت محافظة مطروح، اليوم الخميس، حالة من التقلبات الجوية العنيفة، حيث ضربت عاصفة ترابية قوية عدداً من مدن ومراكز المحافظة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والداخلية، خاصة الطرق الصحراوية والساحلية.

وتسببت الرياح المحملة بالأتربة والرمال في صعوبة القيادة، وسط تحذيرات أطلقتها الجهات المعنية للسائقين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وتشغيل أنوار السيارات، وتجنب التوقف المفاجئ على الطرق، حفاظاً على سلامتهم.

كما شهدت سواحل مطروح اضطراباً ملحوظاً في حركة البحر، حيث ارتفعت الأمواج، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة الصيد والملاحة في عدد من الموانئ، كإجراء احترازي لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر.

كما صاحب العاصفة الترابية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح الباردة، الأمر الذي زاد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الجهات المعنية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، مع المتابعة المستمرة لتداعيات التقلبات الجوية، مناشدة المواطنين توخي الحذر، والالتزام بالإرشادات والتعليمات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم.