قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بمدينة السلوم الحدودية

حملات ازالة الاشغالات بالسلوم
حملات ازالة الاشغالات بالسلوم
ايمن محمود

نفذ مركز ومدينة السلوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع وإعادة الانضباط للطرق العامة تحت إشراف رمضان فركاش رئيس مركز ومدينة السلوم، وبمرافقة خالد نافع نائب رئيس المركز، ووحيد عبدالحميد رئيس قطاع النظافة.

واكد رئيس مدينة السلوم أن هذه الحملات تاتى ضمن خطة شاملة للحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطن في طريق آمن وخالٍ من الإشغالات.

واضاف  أن الحملات مستمرة وبشكل مفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الصالح العام وخدمة أهالي مدينة السلوم.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق  افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الندوة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح حول جراحات الوجه والفكين، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الدميري مدير طب الاسنان بالمديرية ، والدكتور اسلام قاسم استشارى جراحة الوجه والفكين ، والدكتور محمود الليثى استشارى طب الاسنان ، وعدد من القيادات الصحية والأطباء المتخصصين.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أهمية تنظيم مثل هذه الندوات العلمية المتخصصة، لما لها من دور فعال في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية للتعليم الطبي المستمر، وتهدف إلى مواكبة أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال جراحات الوجه والفكين، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الكوادر الطبية وتطوير الأداء داخل المستشفيات.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بجهود مديرية الصحة في محافظة مطروح مؤكدا استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مطروح .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

اليوم جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين

اليوم.. جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة علمية متميزة لواعظات الأوقاف في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مشاركة علمية متميزة لواعظات الأوقاف في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد