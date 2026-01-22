حملة مكبرة لازالة الاشغالات بمدينة السلوم الحدودية

نفذ مركز ومدينة السلوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع وإعادة الانضباط للطرق العامة تحت إشراف رمضان فركاش رئيس مركز ومدينة السلوم، وبمرافقة خالد نافع نائب رئيس المركز، ووحيد عبدالحميد رئيس قطاع النظافة.

واكد رئيس مدينة السلوم أن هذه الحملات تاتى ضمن خطة شاملة للحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطن في طريق آمن وخالٍ من الإشغالات.

واضاف أن الحملات مستمرة وبشكل مفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الصالح العام وخدمة أهالي مدينة السلوم.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الندوة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح حول جراحات الوجه والفكين، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الدميري مدير طب الاسنان بالمديرية ، والدكتور اسلام قاسم استشارى جراحة الوجه والفكين ، والدكتور محمود الليثى استشارى طب الاسنان ، وعدد من القيادات الصحية والأطباء المتخصصين.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أهمية تنظيم مثل هذه الندوات العلمية المتخصصة، لما لها من دور فعال في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية للتعليم الطبي المستمر، وتهدف إلى مواكبة أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال جراحات الوجه والفكين، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الكوادر الطبية وتطوير الأداء داخل المستشفيات.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بجهود مديرية الصحة في محافظة مطروح مؤكدا استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مطروح .