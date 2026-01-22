قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة وشروط الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية

الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية
الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية
عبدالصمد ماهر

كشفت هيئة الدواء المصرية ، عن المستندات الخاصة بطالب الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية ، والأوراق المطلوبة لذلك . 

أولا: المستندات الخاصة بطالب الموافقة الاستيرادية

 

1- طلب رسمى للحصول على الموافقة الإستيرادية موقع ومختوم من المدير المسئول بالشركة المستوردة

2- تفويض الشركة المستوردة  للشخص المسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات الإستيرادية موقع ومختوم من المدير المسئول للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع. (الأصل للإطلاع).

3 -صورة من الفاتورة المبدئية.

4- - صورة ترخيص قيد سجل مستوردي المستلزمات الطبية  )فى حال إستيراد أجهزة ومسنلزمات معملية)

أو   صورة ترخيص قيد سجل مستوردي الكواشف المعملية )فى حال إستيراد كواشف معملية تشخيصية)

-           مضاف اليه  رخصة مركز الصيانة سارية التاريخ  ( في حالة إستيراد أجهزة ).

-           مضاف اليه الشركة الموردةأو الشركة المصنعة بناء على خطاب العلاقة  (الأصل  للإطلاع).

5- صورة س14 للوكلاء (الأصل للإطلاع).

6- صورةعقد التوزيع أو الوكالة مع الشركة الموردة سارى التاريخ (الأصل الموثق للإطلاع)

7- صورة علاقة بين الشركة المصنعة و الشركة الموردة(فى حالة  أنهما ليس نفس الشركة  ) يتضمن أحقية الشركة الموردة فى توريد المستلزمات الواردة إلى مصر أوالشرق الأوسط صادرة من المصنع الاجنبي موثق من الغرفة التجارية والسفارة المصرية. (الأصل  الموثق للإطلاع)

8- فى حالة المناقصات ( برلين أو شرم الشيخ)

صورة العقد المبرم بين الأطراف المعنية موقع ومذكور به البنود الواردة بالفاتورة

أو أمر توريد للجهة المستفيدة أو المستخدمة للوارد فى حالة الشراء الموحد

9- فى حالة المناقصات

صور التفويضات الخاصة بملفات المناقصات

10--فى حال كان الإستيراد بغرض  :Clinical Trial

- موافقة اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالجهة البحثية .

 (يستثنى من إحضار شهادات جودة أو إخطارات تسجيل إستنادا للبروتوكول الأصلى المقدم).

11- صورة من ايصال دفع الرسوم

12-موافقة  لجنة الاستيراد فى الحالات الاتية:

-فى حال كان المستورد شركة تجارية لغرض التوريد لجهة بحثية (فى حالة عدم وجود شهادات جودة ).

-فى حال كان المستورد مركز بحثى أو جهة بحثية.

-فى حال كان المستورد جامعة أو باحث لغرض البحث العلمى.

-فى حال كان المستورد مستشفى لغرض طبى أو لغرض البحث العلمى.

- فى حال كان المستورد شركة ليس لها أى نشاط طبى.

ملحوظات هامة:

-لا يتم العرض على لجنة الإستيراد فى حال إثبات أن الأجهزة أو المستلزمات أو الكواشف الواردة  For Research Use Only   أو لا تستخدم لأى غرض طبى أو تشخيصى وذلك من خلال تقديم labelling  أو IFUأو الكتالوج الخاص بالشركة المصنعة .

13- تعهد من الجهة المستفيدة أو المستخدمة للأجهزة أوالمستلزمات أو الكواشف الواردة بعدم إستخدامها فى التطبيقات التشخيصية و إنما يقتصر إستعمالها على المجالات الواردة من أجلها(مثال:المجال البحثى أو التعليمى ) فقط بغض النظر عن كفاءة المستلزمات للإستخدامات  التشخيصية. (بخصوص حالات العرض على لجنة الاستيراد)

ثانيا:المستندات الخاصة بالمستلزم الطبى (أجهزة-مستلزمات-كواشف)

1-الكتالوج الخاص بالشركة المصنعة موضحا للمستلزم الوارد و المطابقة عليه موضح به  الغرض من الإستخدام (Intended Use).

2-اخطار التسجيل في حال كان المستلزم او الكاشف مسجل

3- فى حال إستيراد (أجهزة- مستلزمات- كواشف) ليست لغرض طبى أو لغرض تشخيصى (NOT IVD) يتم إحضارشهادة Declaration Of conformity أو خطاب من الشركة المصنعة أصل موثق أو صورة مرسلة بالبريد الإلكترونى من قبل الشركة المصنعة للإفادة بأن البنود الواردة لا تستخدم لأى غرض تشخيصى ولا تخضع ل IVD Directive(98/79 EC).

4- شهادات الجودة الخاصة بالأجهزة أو المستلزمات أو الكواشف المعملية الواردة طبقا لتصنيف European community and Australia :

For Research Use Only labelling هيئة الدواء المصرية المستلزمات التشخيصية تفويض الشركة المستوردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان.. الإفتاء توضح

مجمع البحوث الإسلامية

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلامية” يُطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد