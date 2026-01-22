حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي

يعيش النجم اللبناني جوزيف عطية، حالة من النشاط الفني المكثف مع بداية العام الجديد، حيث انتهى مؤخرا من تسجيل حلقة خاصة من برنامج "Night Life"، الذي يعرض على قناة "النهار لايف

وشهدت الحلقة أجواء مميزة كشف خلالها عطية عن الكثير من الأسرار والكواليس الفنية والشخصية التي تعرض لأول مرة للجمهور.

كما يستعد جوزيف عطية للقاء جمهوره في جولة غنائية رومانسية احتفالا بعيد الحب لعام 2026، وتتضمن الجولة حفل بالأردن في فندق "لاندمارك" بالعاصمة عمان، يوم الجمعة 13 فبراير المقبل، وحفل بالإمارات في اليوم التالي، السبت 14 فبراير، لتقديم سهرة خاصة في فندق "بيتش روتانا" بمدينة أبو ظبي.

تأتي هذه التحضيرات بعد النجاح الكبير الذي حققه عطية في مصر، حيث أحيا أولى حفلاته للعام الجديد والذي رفع شعار "كامل العدد".

وعلى صعيد الإنتاج الغنائي، طرح مؤخرا أغنية "ملكة على عرشها" باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى، وإخراج جود بردقان.