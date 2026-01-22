بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل

قرر المجلس الأعلى للآثار، الموافقة على تعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب لمتحف الغردقة، بسعر 300 جنيه للزائر الأجنبي و150 جنيه للطالب الأجنبي، على أن تنطبق إعتباراً من 1 إبريل 2026، مع ثبات أسعار الدخول للمصريين على السعر الحالي، 80 جنيه للمصري و40 جنيه للطالب المصري.



جاء ذلك في منشور مرسل من غرفة شركات السياحة لأعضائها، حمل رقم 15 لسنة 2026.

تخفيض 25% لشركات السياحة لدخول متحف الغردقة



وتضمن المنشور الموافقة على منح تخفيض بنسبة 25% لشركات السياحة على التذاكر المدمعة لمتحف الغردقة حتى 30 يونيو 2026، مع إتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.



وشمل المنشور الموافقة على تعديل أسعار تذاكر متحف قصر المنيل للمصريين لتكون، 60 جنيه للزائر المصري والطالب 20 جنيه، على أن تطبق اعتباراً من 1 إبريل 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.



كما وافق المجلس الأعلى للآثار، على تعديل أسعار تذاكر العربات الكهربائية بوادى الملوك والدير البحرى لتكون 25 جنيه للأجنبي، و15 جنيه للمصري على أن تطبق إعتباراً من 1 فبراير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

