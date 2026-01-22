قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل

متحف الغردقة
متحف الغردقة
محمد الاسكندرانى

قرر المجلس الأعلى للآثار، الموافقة على تعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب لمتحف الغردقة، بسعر 300 جنيه للزائر الأجنبي و150 جنيه للطالب الأجنبي، على أن تنطبق إعتباراً من 1 إبريل 2026، مع ثبات أسعار الدخول للمصريين على السعر الحالي، 80 جنيه للمصري و40 جنيه للطالب المصري.


جاء ذلك في منشور مرسل من غرفة شركات السياحة لأعضائها، حمل رقم 15 لسنة 2026.

تخفيض 25% لشركات السياحة لدخول متحف الغردقة


وتضمن المنشور الموافقة على منح تخفيض بنسبة 25% لشركات السياحة على التذاكر المدمعة لمتحف الغردقة حتى 30 يونيو 2026، مع إتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.


وشمل المنشور الموافقة على تعديل أسعار تذاكر متحف قصر المنيل للمصريين لتكون، 60 جنيه للزائر المصري والطالب 20 جنيه، على أن تطبق اعتباراً من 1 إبريل 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.


كما وافق المجلس الأعلى للآثار، على تعديل أسعار تذاكر العربات الكهربائية بوادى الملوك والدير البحرى لتكون 25 جنيه للأجنبي، و15 جنيه للمصري على أن تطبق إعتباراً من 1 فبراير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.
 

