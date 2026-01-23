قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك… وعلاجها سريعا

أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك
أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك
أسماء عبد الحفيظ

النوم الجيد ليس رفاهية، بل حجر الأساس لصحتنا الجسدية والعقلية. ومع ذلك، يعاني كثيرون من نوم متقطع أو متعب رغم أنهم ينامون لعدد ساعات كافٍ.

السبب؟.. أخطاء صغيرة في الروتين أو العادات اليومية لا يدركها معظمنا، لكنها تؤثر بشكل كبير على جودة النوم.

في هذا المقال، سنتعرف على هذه الأخطاء وكيفية علاجها بسرعة لتحصل على نوم عميق ومنعش، وفقا لما نشره موقع webmd.

1. استخدام الهاتف قبل النوم

الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. حتى تصفح الهاتف لمدة 10–15 دقيقة قبل النوم يمكن أن يؤخر دخول مرحلة النوم العميق، ويزيد من التوتر العقلي.

العلاج السريع:

  • تجنب الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل.
  • استخدم وضع “عدم الإزعاج” أو إيقاف الهاتف بعيدًا عن السرير.
  • استبدل الهاتف بقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة.

2. تناول الكافيين في وقت متأخر

القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية تحتوي على الكافيين الذي يبقي الجسم في حالة يقظة. تناولها بعد الساعة الرابعة عصرًا يقلل من جودة النوم ويجعل الاسترخاء صعبًا.

العلاج السريع:

  • حدد وقت الكافيين صباحًا فقط.
  • استبدله بالمشروبات العشبية مثل البابونج أو النعناع مساءً.

3. الروتين غير المنتظم للنوم

الذهاب للنوم والاستيقاظ في أوقات مختلفة يوميًا يجعل الجسم غير قادر على ضبط ساعته البيولوجية. هذا يؤدي إلى نوم متقطع أو شعور بالإرهاق عند الاستيقاظ.

العلاج السريع:

  • حدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ حتى في عطلة الأسبوع.
  • استخدم منبه للاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم لبناء عادة صحية.

4. تناول وجبات ثقيلة قبل النوم

الوجبات الدسمة أو الثقيلة قبل النوم تجعل المعدة تعمل بجهد، ما يؤدي إلى حموضة المعدة، عسر الهضم، واضطرابات النوم.

العلاج السريع:

  • تناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعتين على الأقل.
  • اختر أطعمة سهلة الهضم مثل الزبادي، الفواكه، أو الشوفان.

5. البيئة غير المناسبة للنوم

درجة حرارة الغرفة، الضوضاء، أو الإضاءة الخافتة كلها عوامل تؤثر على النوم العميق. غرفة ساخنة أو مضيئة جدًا تجعل من الصعب الوصول إلى النوم المريح.

العلاج السريع:

  • حافظ على درجة حرارة الغرفة بين 18–22 درجة مئوية.
  • استخدم ستائر قاتمة أو قناع للعينين.
  • حاول تهوية الغرفة جيدًا للحفاظ على هواء نقي ومنعش.

6. التوتر قبل النوم

القلق أو التفكير في مشاكل العمل أو الحياة اليومية قبل النوم يرفع مستويات الكورتيزول ويمنع الجسم من الدخول في مرحلة النوم العميق.

العلاج السريع:

  • مارس تمارين التنفس العميق أو التأمل قبل النوم.
  • دوّن أفكارك ومخاوفك على ورقة لتفريغ ذهنك.
  • خصص وقتًا للاسترخاء بعيدًا عن الشاشات قبل النوم.

7. الإفراط في النوم النهاري

القيلولة الطويلة خلال النهار أو النوم المتأخر بعد الظهر يقلل من الرغبة في النوم مساءً ويؤثر على دورة النوم الطبيعية.

العلاج السريع:

  • اجعل القيلولة قصيرة لا تتجاوز 20–30 دقيقة.
  • تجنب النوم بعد الساعة الرابعة عصرًا.
