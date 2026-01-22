قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي المجاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

معرض الكتاب
معرض الكتاب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الشاملة والمجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.

وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والمشاركين والوفود الدولية.

تفاصيل خطة التأمين الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل:

• تمركز سيارات إسعاف مجهزة داخل وخارج المعرض، وسيارة ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض تنفسية معدية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة.

• قافلة طبية متنقلة موزعة عند ممرات الدخول، تضم فرقًا متخصصة في (الجراحة، الأسنان، الباطنة)، إلى جانب خدمات قياس ضغط الدم والسكر ضمن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مع توفير أدوية الطوارئ والمسكنات والمستلزمات الوقائية.

• نشر لافتات توعوية وعرض مقاطع فيديو قصيرة داخل قاعات المعرض لتعزيز الوعي الصحي.

وأضاف أن الوزارة تنشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي، تركز على الإجراءات الاحترازية لأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، خدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والصحة النفسية.

كما تشارك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجناح في قاعة رقم (2) C61، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، لتوعية الزوار بأهمية الصحة النفسية، غرس ثقافة التعافي، وإعادة التأهيل، مع تواجد 4 فرق للإجابة عن استفسارات الجمهور، والترويج للخط الساخن 16328 والمنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية.

وتشمل الخدمات أيضًا تواجد سيارتي تبرع بالدم تابعة لخدمات نقل الدم القومية، لتشجيع التبرع التطوعي، مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.

الصحة خطة التأمين الطبي المجاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الصحة والسكان معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

