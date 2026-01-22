قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الداعمة لعمليات القوات الأوكرانية
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
أخبار البلد

وزير الكهرباء :ندعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد

اجتماع وزير الكهرباء الوفد ااسوداني
اجتماع وزير الكهرباء الوفد ااسوداني
وفاء نور الدين

اجتمع الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير  النفط والطاقة السوداني، بحضور  المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي، ومشاركة أعضاء الوفد السوداني، وعدد من قيادات الوزارة، وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات دائمة من قبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم فى مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء فى السودان، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور ، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة فى مجالات إعادة التأهيل والبناء ونقل الخبرات والتدريب، وتم بحث إمكانية تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السودانى من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية فى العديد من المناطق، سيما فى شمال البلاد والتجمعات الزراعية، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمرافق الحيوية فى ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات.

ناقش الاجتماع سبل التعاون لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فى السودان، وتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الكهرباء اللازمة فى بعض المناطق للوفاء بمتطلبات الزراعة، والعمل على وضع خطة لاعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات، وناقش الاجتماع مستجدات العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، واستقبال فرق العمل لتدريبها وتأهيلها للقيام بتنفيذ الأعمال فى المراحل المتبقية من المشروع، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لاعادة التأهيل وبناء القدرات والاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء فى مصر لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية واستكمال الشبكة الكهربائية السودانية فى ضوء عمليات التخريب الممنهج التى تعرضت له خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل من خلال التعاون بين المختصين فى البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر فى تقديم الدعم اللازم،  من خلال التعاون والتنسيق مع الأشقاء فى السودان فى إطار خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مؤكدا الاستعداد لتلبية الطلبات فيما يتعلق باعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى اطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقه ،موضحا العمل المشترك بين البلدين لتوفير التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة ، مشيرا الى قيام المعنيين فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر والسودان بمواصلة العمل وتحديد الأولويات فيما يتعلق بوضع الشبكة الكهربائية فى السودان.

وزير الكهرباء وزير النفط والطاقة السوداني الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المتجددة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

