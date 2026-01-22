السفارة الأمريكية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتحت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، إيفينيا سيديريس، رسميًا اليوم مشاركة الولايات المتحدة في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال جولة داخل أروقة المعرض وزيارة جناح السفارة الأمريكية.

إيفينيا سيديريس

وخلال الزيارة، أعربت القائمة بالأعمال إيفينيا سيديريس عن سعادتها قائلة: «يسرّنا أن نعود للمشاركة في المعرض للمرة الأولى منذ عام 2019». وأضافت: "المعرض لا يقتصر على الكتب فحسب، بل يُعد منصة لعرض أفضل ما تزخر به ثقافاتنا الأدبية والتاريخية والفنية، ولبناء جسور التواصل بين مجتمعاتنا. ويسعدنا أن نُبرز الأدب الأمريكي وروح الابتكار في هذا المحفل الأدبي العالمي."

إيفينيا سيديريس

يضم جناح السفارة الأمريكية مجموعة مختارة من الكتب الأمريكية المترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب أنشطة تفاعلية تُعرّف الزوار بجوانب من الثقافة الأمريكية. كما يستضيف الجناح لقاءات يومية يقدّمها دبلوماسيون أمريكيون وخريجو برامج التبادل، إضافة إلى جولات افتراضية بتقنية الواقع الافتراضي لمدن أمريكية، وجلسات تعريفية ببرامج التبادل وفرص تعلّم اللغة الإنجليزية.

إيفينيا سيديريس

وتتزامن مشاركة السفارة الأمريكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع احتفالات الولايات المتحدة على مدار العام بمرور 250 عامًا على تأسيسها، بما يتيح فرصة لإبراز الأدب الأمريكي ودوره المستمر في إلهام القرّاء وتعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين الثقافات.