قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط سفينة الصب الجاف ( ZHI DA 88)، التي ترفع علم بنما، قادمة من الصين، وعلى متنها حمولة تقدر بنحو ( 138 ألفًا و200 طن) من السلاج؛ ليسجل ميناء دمياط بذلك أكبر حمولة بضائع عامة يتم استقبالها منذ افتتاحه، ما يعد انجازا جديدا يعكس مستواه الرائد.
ويبلغ طول السفينة، (289 مترًا)، فيما يصل غاطسها إلى( 15,5 متر )، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ضوء أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية للميناء.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء بحرى أركان حرب طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذا الحدث يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة وتستهدف تعظيم القدرة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مكانته كميناء محوري على خريطة النقل البحري والتجارة الدولية، ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية التى أرسى دعائمها المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضمن رؤية القيادة السياسية بجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوچستيات وتجارة الترانزيت.
وتم استقبال السفينة، وفقا لبيان وزارة النقل اليوم/الخميس/، وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات ذات الصلة، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة ودقة بأمان تام، ثم البدء في عملية التفريغ بواسطة أحدث المعدات.
وأشار البيان إلى أن استقبال هذه الحمولة غير المسبوقة يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية، كما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم سلاسل الإمداد والتوريد و يعزز من تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.

القاهرة الصين ضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جمال القصاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب: الشعر تمرين يومي على الفرح

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مطالب بوضع إطار أخلاقي وقانوني لحماية التراث والملكية الفكرية من «الذكاء الاصطناعي»

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. ندوة كتاب قادرون باختلاف.. دراسة إعلامية

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد