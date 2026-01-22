حماس: نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله

أكدت حركة حماس، تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس: “ندعو مجلس السلام لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أنّ ترجمة دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني في دافوس إلى الانتقال من الترتيبات المؤقتة إلى مسار سياسي واقتصادي واضح في غزة تبدأ بانسحاب أولاً من قطاع غزة بالكامل إلى حدود الرابع من حزيران، وأن تكف إسرائيل عن إعطاء شرعية للمستوطنين في الضفة الفلسطينية، ومن ثم الانتقال باتجاه مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " نحن نقول بشكل واضح أن الأمن والاستقرار لن يكون في منطقة الشرق الأوسط إلا إذا اضطر العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنحاز في كل مرة لدولة الاحتلال، تقر بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، دون أن يقر العالم وخاصة الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني، والبحث عن حلول اقتصادية وأمنية وتضميد جراح هنا وهناك".