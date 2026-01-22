قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا
ردًا على شائعات الغرامة.. جهاز حماية البحيرات يوضح حقيقة منع صيد الهواة بالسنارة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماس: نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله

غزة
غزة
هاني حسين

أكدت حركة حماس، تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت  حماس: “ندعو مجلس السلام لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أنّ ترجمة دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني في دافوس إلى الانتقال من الترتيبات المؤقتة إلى مسار سياسي واقتصادي واضح في غزة تبدأ بانسحاب أولاً من قطاع غزة بالكامل إلى حدود الرابع من حزيران، وأن تكف إسرائيل عن إعطاء شرعية للمستوطنين في الضفة الفلسطينية، ومن ثم الانتقال باتجاه مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " نحن نقول بشكل واضح أن الأمن والاستقرار لن يكون في منطقة الشرق الأوسط إلا إذا اضطر العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنحاز في كل مرة لدولة الاحتلال، تقر بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، دون أن يقر العالم وخاصة الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني، والبحث عن حلول اقتصادية وأمنية وتضميد جراح هنا وهناك".

غزة حماس اخبار التوك شو قطاع غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

شرم الشيخ

شرم الشيخ تكتب رقمًا قياسيًا جديدا .. إشغال كامل وخطة للوصول لـ30 مليون سائح في 2030

غزة

حماس: نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله

غزة

فتح: ترامب قادر على إجبار إسرائيل على الانسحاب لحدود 1967 بالأراضي المحتلة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد