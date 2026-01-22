قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
توك شو

مصطفى شردي: العالم كله قبل دافوس حاجة وبعد المنتدى حاجة تانية خالص

مصطفى شردي
مصطفى شردي
هاني حسين

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي على فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي في فعالياته .


وقال مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" العالم كله قبل دافوس حاجة وبعد دافوس حاجة تانية خالص".

وتابع مصطفى شردي:"  زعماء العالم يتجمعون في دافوس وسوف نتابع تداعيات منتدى دافوس في السياسة والاقتصاد العالمي ".


وأكمل مصطفى شردي :"  الأحداث السياسية في منتدى دافوس طغت على الحديث الاقتصادي "، مضيفا:" ترامب وقع اليوم على ميثاق مجلس السلام العالمي في غزة ".

وتابع شردي :" ترامب أكد أن مجلس السلام سيكون أكثر الهيئات نفوذا وتأثيرا في المستقبل وسيكون من اهم الكيانات التي تم غنشاؤها وسيعمل مع الأمم المتحدة وأكد انه سيجعل غزة منزوعة السلاح وسيعيد بناء غزة ". 
 

