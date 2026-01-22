مصطفى شردي: العالم كله قبل دافوس حاجة وبعد المنتدى حاجة تانية خالص

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي على فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي في فعالياته .



وقال مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" العالم كله قبل دافوس حاجة وبعد دافوس حاجة تانية خالص".

وتابع مصطفى شردي:" زعماء العالم يتجمعون في دافوس وسوف نتابع تداعيات منتدى دافوس في السياسة والاقتصاد العالمي ".



وأكمل مصطفى شردي :" الأحداث السياسية في منتدى دافوس طغت على الحديث الاقتصادي "، مضيفا:" ترامب وقع اليوم على ميثاق مجلس السلام العالمي في غزة ".

وتابع شردي :" ترامب أكد أن مجلس السلام سيكون أكثر الهيئات نفوذا وتأثيرا في المستقبل وسيكون من اهم الكيانات التي تم غنشاؤها وسيعمل مع الأمم المتحدة وأكد انه سيجعل غزة منزوعة السلاح وسيعيد بناء غزة ".

