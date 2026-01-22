نائب محافظ الوادي الجديد تشهد فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية " أسرتي قدوتي"

والتي انطلقت تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة و ضمت سلسلة من اللقاءات والأنشطة التوعوية والتأهيلية التي ينفذها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 120 أسرة.

حيث أشادت بجهود المجلس في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المحافظات المختلفة؛ لتحقيق دمج فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدةً أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع.

كما حرصت على الاستماع لمقترحات ومطالب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهةً بتشكيل لجنة من المحافظة؛ لدراسة هذه المطالب والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي معوقات تواجه حصولهم على الخدمات والدعم اللازمة؛ موجهةً التقدير والاحترام لهذه الأسر لجهودهم في رعاية و دعم أبنائهم