في 5 أشهر| حصيلة الجمارك ترتفع لـ 61.104 مليار جنيه.. تفاصيل

ارتفعت الحصيلة الجمركية خلال أول 5 أشهر من بداية المالية الحالية وتحديدًا في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 بمقدار 7.73 مليار جنيه على أساس سنوي.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حصل "صدى البلد" على نسخة منه؛ عن أن الحصيلة الجمركية زادت إلى 61,104 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام 2025 /2026 مقابل 53.374 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

واستحوذت حصيلة الجمارك على 6.35% من حجم حصيلة الإيرادات الضريبية المحققة في أول 5 شهور من العام المالي الجاري.

وبلغت الإيرادات الضريبية المحققة على الضرائب على الدخل بقيمة 277.23 مليار جنيه بعد أن كانت 181.536 مليار جنيه في أول 5 أشهر من العام المالي الماضي.

وبلغت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة نحو 428.272 مليار جنيه.

وزادت الإيرادات الضريبية الأخرى نحو 13.63 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2025/2026.