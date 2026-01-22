اتصالات النواب: إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة لن يؤثر على تحويلات المصريين

علقت مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج .



وقالت عبد الناصر في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة “ الحياة”: " قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج لن يؤثر على تحويلات المصريين من الخارج ".

وتابعت:" الدولة المصرية صرحت بأنها قررت هذا الامر لحماية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر".

وأكملت مها عبد الناصر :" الدولة قررت وقف قرار الإعفاء الاستنثائي بسبب كثرة حالات تهريب الهواتف المحمولة".

وأنهت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، في خطوة جديدة ضمن مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، مع الإبقاء على الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر



يأتي قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر في إطار استكمال تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، عقب فترة إعفاء استثنائي استمرت حتى توافر هواتف محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، بما يضمن استقرار السوق وتوازن المنافسة.