سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ستر ودفا | توزيع 1200 قطعة ملابس مجانية بقريتي شماس والجراولة في مطروح | صور

مبادرة ستر ودفاء
مبادرة ستر ودفاء
ايمن محمود

شاركت مؤسسة خيرية لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمطروح ، بالمعرض الخيرى للملابس المستعملة والجديدة الثالث لمبادرة « ستر ودفا» في المبادرة الخدمية مطروح الخير بقرية الجراولة والتجمعات المجاورة بمدينة مرسى مطروح وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 1200 قطعة للملابس المستعملة والجديدة بشكل مجانية علي الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا لمبادرة « ستر ودفا » بقريتي شماس والجراولة لتقديم الدعم والمساعدة للأسر بشكل راقى يليق بهم دون جرح مشاعرهم ، وذلك بعد فرزها لعرض عن طريق أعضاء مؤسسة اللؤلؤة ، ونجاح المعرض الخيري المجاني للأسر الفقرية الأكثر احتياجا المستحقة .

تأتي ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته تحت اشراف الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

وأوضحت المؤسسة بانها سوف تواصل جمع الملابس المستعملة الجيدة طول الفترة المقبلة بهدف إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع الملابس الجيدة المستعملة على الأسر الأشد احتياجا ، ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة اللؤلؤة بالجهود الذاتية.

