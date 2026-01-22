ستر ودفا | توزيع 1200 قطعة ملابس مجانية بقريتي شماس والجراولة في مطروح | صور

شاركت مؤسسة خيرية لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمطروح ، بالمعرض الخيرى للملابس المستعملة والجديدة الثالث لمبادرة « ستر ودفا» في المبادرة الخدمية مطروح الخير بقرية الجراولة والتجمعات المجاورة بمدينة مرسى مطروح وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 1200 قطعة للملابس المستعملة والجديدة بشكل مجانية علي الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا لمبادرة « ستر ودفا » بقريتي شماس والجراولة لتقديم الدعم والمساعدة للأسر بشكل راقى يليق بهم دون جرح مشاعرهم ، وذلك بعد فرزها لعرض عن طريق أعضاء مؤسسة اللؤلؤة ، ونجاح المعرض الخيري المجاني للأسر الفقرية الأكثر احتياجا المستحقة .

تأتي ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته تحت اشراف الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

وأوضحت المؤسسة بانها سوف تواصل جمع الملابس المستعملة الجيدة طول الفترة المقبلة بهدف إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع الملابس الجيدة المستعملة على الأسر الأشد احتياجا ، ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة اللؤلؤة بالجهود الذاتية.