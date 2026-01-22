خلي بالك.. خبير أمن سيبراني يحذر من رسائل احتيال على المواطنين

علق عثمان عزب خبير الأمن السيبراني، على انتشار رسائل الاحتيال والنصب على المواطنين عن طريق إرسال روابط وهمية .





وقال عثمان عزب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" رسائل الاحتيال قد تجعل الفرد عرضة للاختراق وحصول الهاكر على البيانات الشخصية والمعلومات البنكية ".

وتابع عثمان عزب:" الهاكر قد يستخدم البيانات الشخصية للمواطنين واستخدامها في أمور سلبية ".

وأكمل عثمان عزب :" هناك خط ساخن للإبلاغ عن أي محاولة تعرض للنصب الإلكتورني وهو 108 كي يحصل الفرد على المساعدة الفورية ".

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة للبريد المصري والتي تطالب بسداد مخالفات مرورية.

وقال المركز الإعلامي، إنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد؛ أفادت بأن الرسائل النصية المتداولة والمشار إليها مزيفة وغير صادرة عن البريد المصري، مشددة على أن الرسائل الصادرة بشأن المخالفات المرورية تتضمن فقط رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة وهو: "https://ppo.gov.eg/tr"، دون إدراج أي روابط أخرى بخلاف هذا الرابط الرسمي.

