دكتوراة في التربية .. السيرة الذاتية لوكيل مديرية تعليم البحيرة الجديد

هنأ العاملون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الدكتور وائل عبد البارى هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية؛ لثقة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف فيه وتعيينه وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

السيرة الذاتية

ولد الدكتور وائل هراس بمدينة قلين محافظة كفر الشيخ، وهو معلم خبير لغة فرنسية، وحصل على الدرجة العلمية «دكتوراة» في التشخيص والعلاج الإلكتروني لصعوبات التعلم من كلية التربية جامعة الإسكندرية، وشغل وظيفة مدير عام إدارة دسوق التعليمية.

كما تضمنت الوظائف التي تولاها كدكتور جامعى بأكثر من جامعة خارج مصر، وعضو إدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان عام المديرية، ومدير عام إدارة التعليم الثانوى بديوان عام المديرية، ونائب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومدير عام إدارة الحامول التعليمية، ومدير عام إدارة فوه التعليمية.