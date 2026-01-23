جمال حمزة: الكرة المصرية تعاني.. ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول

قال جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، إن الكرة المصرية تواجه نقصًا ملحوظًا في أكثر من مركز مهم.



وأشار جمال حمزة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع على قناة MBC مصر 2 إلى أن المهاجم مصطفى محمد لاعب قوي لكنه لا يحصل على الفرصة الكاملة مع المنتخب.

وأضاف: «غياب مصطفى عن التسجيل ليس أزمة، فدوره في الملعب قد يكون تسهيل المهمة لزملائه لتسجيل الأهداف».

وأكمل: «مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول، وأسامة فيصل ممكن يكون بديل في أجزاء من المباراة، لكنه لا يستطيع حمل المنتخب في محافل كبيرة مثل كأس العالم، ولا يوجد مهاجم آخر غير مصطفى محمد».

وأضاف حول مركز الظهير الأيسر: «في الدوري المحلي لا يوجد ظهير أيسر سوى أحمد فتوح بعد إصابة محمد حمدي، وتأكد غيابه عن كأس العالم».

كما اتفق حمزة مع حسام حسن في ضرورة تطوير لاعبي فرق قطاع الناشئين لضمان مستقبل الكرة المصرية.