افتتاح محطة الدهار لرفع المياه تزامنا مع احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ، محطة الدهار الجديدة لرفع المياه، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى السادسة والخمسين لمعركة شدوان، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتشمل محطة الدهار الجديدة محطة رفع للمياه وعدد 2 خزان تكديس GLS، بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل خزان، وقد تم تنفيذها ضمن خطة الشركة المنفذة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين وضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة الشبكة بمدينة الغردقة، خاصة بمنطقة الدهار والمناطق المجاورة.

ويأتي افتتاح هذا المشروع الحيوي في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لدعم مشروعات البنية التحتية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المائي وتحسين الضغوط بالشبكة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن افتتاح محطة الدهار الجديدة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة يحمل دلالة وطنية مهمة، حيث تتزامن مشروعات التنمية والخدمات مع إحياء ذكرى معركة شدوان، التي سطرت إحدى صفحات البطولة والتضحية في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

رافق المحافظ خلال افتتاح المحطة الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.