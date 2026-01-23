قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح محطة الدهار لرفع المياه تزامنا مع احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ، محطة الدهار الجديدة لرفع المياه، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى السادسة والخمسين لمعركة شدوان، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتشمل محطة الدهار الجديدة محطة رفع للمياه وعدد 2 خزان تكديس GLS، بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل خزان، وقد تم تنفيذها ضمن خطة الشركة المنفذة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين وضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة الشبكة بمدينة الغردقة، خاصة بمنطقة الدهار والمناطق المجاورة.

ويأتي افتتاح هذا المشروع الحيوي في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لدعم مشروعات البنية التحتية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المائي وتحسين الضغوط بالشبكة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن افتتاح محطة الدهار الجديدة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة يحمل دلالة وطنية مهمة، حيث تتزامن مشروعات التنمية والخدمات مع إحياء ذكرى معركة شدوان، التي سطرت إحدى صفحات البطولة والتضحية في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

رافق المحافظ خلال افتتاح المحطة الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى اللواء عمرو حنفى محطة رفع للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي: دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي ضد إيران غير قانونية

صورة ارشيفية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أونروا

أونروا: 33 ألف لاجئ فلسطيني نازحون قسرا في شمال الضفة الغربية

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد