محافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقي الصحفيين ويكشف عن مشروعات إسكان اقتصادي ومبادرات خدمية جديدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ترسيخًا لدور الإعلام كشريك أساسي في نقل الحقائق للرأي العام، عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لقاءً موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي في الذكرى السادسة والخمسين لمعركة شدوان.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتدعم القطاعات الخدمية والسياحية، حيث تم استعراض ملف الغوص والأنشطة البحرية، وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم الاتفاق على توفير عدد 2 لنش إسعاف مجهزين على أعلى مستوى للتعامل الفوري مع أي طوارئ بحرية، وجارٍ حاليًا تحديد أماكن تمركزهما بما يضمن سرعة الاستجابة وتغطية المناطق السياحية الحيوية.

كما ناقش اللقاء قطاع الصحة والخدمات الصحية، وملف مياه الشرب، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في الحد من استخدام البلاستيك وتطبيق منظومة الفرز من المنبع، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة داخل المدن السياحية.

وفيما يتعلق بملف ارتفاع الإيجارات، أوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل على إقامة مشروعات إسكان اقتصادي يتم طرحها وفق شروط وضوابط واضحة من قبل المحافظة، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر من التوازن في سوق الإسكان.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى توافر السلع الأساسية، حيث أكد محافظ البحر الأحمر استمرار المتابعة اليومية للأسواق، والتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مدن المحافظة، لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تم استعراض ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وطلب الصحفيون بعض المقترحات المتعلقة بالمظهر العام للمدينة، مثل دهان واجهات المباني في شارع الحجاز، وتحسين الخدمات المرورية عبر موقف أقاليم بالطريق الدائري، وكذلك الاستفادة من قصر الثقافة لتنظيم فعاليات وورش مجتمعية.

وشدد اللواء عمرو حنفي خلال اللقاء على تعاون كافة الجهات التنفيذية مع الصحفيين والإعلاميين بشفافية، مؤكدًا استمرار فتح قنوات التواصل المباشر لضمان سرعة الإنجاز ومتابعة مطالب المواطنين.

وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين، في أجواء اتسمت بالحوار المفتوح وتبادل الرؤى، على هامش احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة مدينة القصير محافظة البحر الاحمر

