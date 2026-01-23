138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه

استقبل ميناء دمياط أكبر حمولة بضائع عامة منذ افتتاحه، بعد رسو سفينة الصب الجاف ZHI DA 88 القادمة من الصين، وعلى متنها نحو 138 ألفًا و200 طن من السلاج.

وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها نحو 289 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 15.5 مترًا، في عملية تعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ظل أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية.

وجرى استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات المعنية، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة وأمان، تمهيدًا لبدء أعمال التفريغ باستخدام أحدث المعدات.

ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية، وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يدعم سلاسل الإمداد والتوريد ويعزز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.

تعظيم الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الموانئ المصرية التي تستهدف تعظيم الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل، ضمن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفي هذا السياق، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن استقبال هذه الحمولة غير المسبوقة يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة، ويعزز مكانة الميناء كميناء محوري على خريطة النقل البحري والتجارة الدولية، في إطار خطة التطوير التي أرسى دعائمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.