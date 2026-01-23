قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
فن وثقافة

ظهور لافت لبستت شوقي ومحمد فراج

بسنت شوقي و فراج
بسنت شوقي و فراج
ميرنا محمود

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها صورا جديدة بإطلالة جذابة لافتة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة  كلاسيكية رومانسية برفقة زوجها محمد فراج، حازت علي اعجاب وتفاعل متابعيها.

 وكان قد هنأ الفنان محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها برسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب فراج، في رسالة رومانسية: “ماينفعش أقولك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أقولك جوايا شكر وحب واعتراف بالجميل وحاجات كتير أوي ليكي.. إنتي طول عمرك معايا بتنصحيني بتوعيني بتحبيني مؤمنة بيا سابقاني دايما بخطوة”.

وتابع: “استحملتيني واستحملتي عصبيتي وقلقي وسخافتي وقت الشغل وخصوصا الفترة اللي فاتت واللي كان فيها الموج عالي”.

بسنت شوقي محمد فراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

